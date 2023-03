Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse spits dankzij treffer in armen gesloten na ophef over foute actie ’Toerist’ Weghorst siert voorpagina’s: ’Veel ManUtd-fans waren boos, maar hiermee won hij ze weer voor zich’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Wout Weghorst kon zijn geluk niet op na zijn doelpunt tegen Betis Sevilla. Ⓒ ANP/HH

’Red redemption na horrorshow tegen Liverpool’, viel te lezen in The Sun na de 4-1 ’bevrijding’ van Manchester United in de achtste finale van de Europa League tegen Betis Sevilla. Mede dankzij het harde werk en een treffer van Wout Weghorst werd bij de eerste de beste gelegenheid de historische 7-0 nederlaag tegen de aartsrivaal weer naar de achtergrond gedrukt. Logischerwijs komt Weghorst, die zijn emoties na zijn treffer de vrije loop liet, een dag na de wedstrijd uitgebreid aan bod in de Britse media.