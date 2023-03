Pogacar wint ook koninginnenrit Parijs-Nice na titanenstrijd met Vingegaard en Gaudu

De koninginnenrit van de Franse koers had een lastige aankomst bergop. Lang mochten vluchters wegblijven, maar Jumbo-Visma controleerde de koers voor Vingegaard en UEA Emirates voor Pogacar. Want het moest natuurlijk een duel tussen de twee kemphanen worden in de slotfase.

De vraag was wie de aanval als eerste zou openen. Natuurlijk was het Pogi die dat deed. uit het wiel van Vingegaard. De Deense Tourwinnaar kon niet volgen. Vingegaard ging met Gaudu, Bardet, Jorgenson en Sivakov in de achtervolging.

Verwoestende uithaal

Gaudu - nummer 2 in het klassement - wist nog bij Pogacar te geraken en toen de Fransman nog een keer versnelde, leek Vingegaard hierachter definitief te passen. In de slotkilometer reed Vinge toch nog het gat dicht. Het drietal ging uitmaken wie de rit zou gaan winnen.

Vingegaard begon de spurt, maar had geen antwoord op de verwoestende uithaal van Pogacar in de laatste honderden meters.

De Deense renner Mads Pedersen stapte overigens tijdens de rit af. De 27-jarige sprinter van Trek-Segafredo was de drager van de groene trui, bedoeld voor de leider van het puntenklassement. Pedersen had maandag de tweede etappe gewonnen. Hij klopte toen in Fontainebleau Olav Kooij van Jumbo-Visma.

Reactie Pogacar

Pogacar noemde de rit „de zwaarste van dit jaar tot nu toe.” „Het liep perfect, zoals ik het me had voorgesteld”, vertelde de ritwinnaar, die in het klassement een voorsprong van 12 seconden verdedigt op Gaudu. Vingegaard volgt op 58 seconden. De slotrit, met onder meer de beklimming van de Col d’Èze, is volgens Pogacar niet te onderschatten. „Misschien wel de zwaarste van allemaal, maar het zijn wel hellingen die me liggen.”