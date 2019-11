Van Bommel kritisch op Zoet

Jeroen Zoet (l) is na de nederlaag in de Europa League tegen LASK Linz zijn basisplaats bij PSV kwijt. Ⓒ REUTERS

TILBURG - Mark van Bommel is het vertrouwen in Jeroen Zoet de voorbije periode kwijtgeraakt. „Jeroen heeft te veel fouten gemaakt, simpel”, zei de trainer van de Eindhovenaren zondag in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Willem II tegen FOX Sports.