INTERVIEW Helemaal thuis in De Kuip John de Wolf zou willen dat zijn vader als Feyenoorder nog kon toekijken

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Leeftijd is slechts een getal, zeggen sommigen. Voor Feyenoorder John de Wolf, oud-aanvoerder en assistent-trainer bij de succesvolle Arne Slot in De Kuip, is het veel meer. De Wolf is net voor kerst 59 jaar geworden, een leeftijd die zijn vader nooit heeft bereikt. In alle opzichten is december 2021 een emotionele maand geworden.