Nederlander kan koppositie overnemen in Zandvoort Max Verstappen begripvol: ’Veiligheid staat voorop’

FRANCORCHAMPS - Max Verstappen won de kortste race in de Formule 1-historie, al deed hij daar wel bijna vier uur over. Zijn ijzersterke kwalificatie op zaterdag was achteraf al voldoende om de kolderieke en verregende Grand Prix van België op zijn naam te schrijven.