Puck Pieterse rijdt NK en WK veldrijden bij de profs

Na afloop van de wedstrijd in Zonhoven zondag, waar ze tweede was achter Shirin van Anrooij, gaf ze aan de overstap te maken. „Ik ga de competitie aan en kom uit bij de ’grote meid” liet de Amersfoortse van Alpecin weten. Vorig jaar won Pieterse het WK voor beloften in Fayetteville. In november van dit jaar werd ze in haar daar veroverde regenboogtrui nog winnares van het EK beloften in Namen.

Ook Shirin van Anrooij gaf de afgelopen weken aan te twijfelen. Op het EK in Namen zei ze dat het nog niet behaald hebben van de wereldtitel bij de beloften een rol speelt bij die twijfel. De Zeeuwse kan haar beslissing nog even uitstellen omdat ze het NK in Zaltbommel overslaat. Wie de beloften voor de profs verruilt, kan in de betreffende wielerdiscipline niet meer terug naar die jongerencategorie. In het verleden werden onder anderen Mathieu van der Poel (Tabor 2015) en Ceylin del Carmen Alvarado (Dubendorf 2020) wereldkampioen bij de profs terwijl ze eigenlijk nog belofte-renner waren gezien hun leeftijd. Belofte ben je tot het kalenderjaar waarin je 23 jaar wordt.