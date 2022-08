Duitse competitie onder de loep: ’De Bundesliga is een beetje onthoofd’

Voetbal

Napoli-speler geschorst voor matchfixing: ’Laat je drie punten voor ons achter?’

De Italiaanse voetballer Gianluca Gaetano van Napoli is voor twee wedstrijden geschorst vanwege het maken van een grap over matchfixing in een WhatsApp-bericht aan een andere speler. De Italiaanse bond heeft de 22-jarige middenvelder daarvoor gestraft.