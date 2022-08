Marianne Vos slaat na diskwalificatie terug met sprintzege in Denemarken

„Het ging snel in de finale en het was heel nerveus, zeker in de finale”, zei Vos. „Er waren verschillende sprinttreintjes. We probeerden als team dicht bij elkaar te blijven en ik werd perfect afgezet in het wiel van het treintje van Trek-Segafredo. Van daaruit begon ik mijn sprint. Het ging al snel dus het was lastig om nog meer snelheid te krijgen. Gelukkig kon ik het volhouden.”

Vos won zondag de Postnord Vårgårda WestSweden, een eendagskoers, maar raakte haar overwinning kwijt, omdat ze onderweg even een verboden positie op de fiets had ingenomen.

De Ronde van Scandinavië is de voortzetting van de Ronde van Noorwegen, die sinds 2014 werd gehouden. Annemiek van Vleuten won daarvan de laatste editie vorig jaar. Marianne Vos won de edities van 2017, 2018 en 2019. In 2020 ging de etappekoers niet door vanwege de coronapandemie.

De rittenkoers telt zes etappes, een in Denemarken, een in Zweden en vier in Noorwegen. De Ronde van Scandinavië duurt tot en met zaterdag.

Jake Stewart

Jake Stewart schreef dinsdag de eerste etappe van de Ronde van de Ain op zijn naam. De Brit van Groupama-FDJ was in Val-Revermont na een rit van 152 kilometer de snelste in een massasprint. Hij hield Romain Cardis (St Michel-Auber93) en Stan Van Tricht (Quick-Step Alpha Vinyl) achter zich. De Ronde van de Ain duurt nog tot en met donderdag. De overige twee ritten leiden het peloton door de Alpen.