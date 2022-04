Valencia eert Hiddink 30 jaar na verwijderen nazivlag

Voor aanvang van de wedstrijd tegen Albacete op 9 februari 1992 zag Hiddink bij de warming-up, dat er in het eigen supportersvak een vlag hing met daarop een swastika, het symbool van de nazi’s. Hiddink gaf zijn teammanager direct opdracht om de vlag te laten verwijderen en voegde eraan toe, dat hij weigerde met zijn team het veld op te gaan als dat niet gebeurde. De vlag werd weggehaald en de wedstrijd gespeeld. Hiddink, wiens vader Gerrit tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was in het verzet in de Achterhoek, bemerkte na de wedstrijd tot zijn grote verrassing dat zijn initiatief hét onderwerp van gesprek was en niet het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen Albacete.

De verslaggevers willen na afloop van de wedstrijd alles weten over zijn initiatief en dat komt mede doordat Valencia-voorzitter Arturo Tuzon dan al lang en breed zijn afkeuring van Hiddinks actie kenbaar heeft gemaakt. De rijke industrieel vindt dat trainers zich met voetbal moeten bezighouden en niet met andere zaken. Tuzon, die bang is voor problemen met de eigen achterban, noemt de actie van zijn trainer ,,een dwaasheid”, tekent NRC Handelsblad op in 1992. ,,Het werk van een trainer is op het veld, met de tribune heeft hij niets te maken.”

Confrontatie

Hiddink trotseert de afkeurende woorden van zijn werkgever en blijft vol achter zijn actie staan. Het levert een confrontatie op met de machtige voorzitter, maar daarvoor loopt de Nederlander niet weg. Zijn actie brengt heel wat teweeg in Spanje. In de Spaanse pers wordt Hiddink geprezen voor zijn antifascistische gebaar. Het hooliganisme en daarvoor verantwoordelijke fascistische groeperingen steken in die periode de kop op in het Spaanse voetbal en de resolute en spontane actie van Hiddink vindt veel weerklank. ,,Hiddink is de eerste publieke persoonlijkheid in het Spaanse sportleven, die optreedt tegen het gebruik van fascistische symbolen langs het veld”, schrijft de toonaangevende krant El Pais. De Nederlandse trainer krijgt tot in het Europese parlement complimenten voor zijn initiatief om de gehate vlag te laten verwijderen.

Twintig jaar geleden is hij in Barcelona al eens onderscheiden door een stichting, die zich inzet voor goed burgerschap en nu wordt Hiddink dertig jaar na dato geëerd op het stadhuis van Valencia voor een klein gebaar met een grote zeggingskracht.