Brian Brobbey wil niets over situatie kwijt: ’Ik blijf mijn best doen voor Ajax’

Het contract van de jonge aanvaller loopt na dit seizoen af, Ajax zet alles op alles om hem langer vast te leggen. Klaassen denkt naar eigen zeggen dat het goed voor Brobbey zou zijn als hij voorlopig in Amsterdam blijft. Lachend: „Dat hopen we allemaal. Maar uiteindelijk is het zijn eigen keuze.”

De 28-jarige middenvelder weet, dankzij zijn ervaringen bij Everton en Werder Bremen, als geen ander hoe het is om in Europese topcompetities te spelen. „Dat is gewoon heel anders voetballen, dat probeer je hem ook mee te geven. Morgen ga ik het weer tegen hem zeggen.”

Brobbey: ’Ik blijf mijn best doen voor Ajax’

Brobbey kon er zelf niet al te veel over prijsgeven: „Ik blijf mijn best doen voor Ajax, het gevoel is nog steeds goed. Het contact met de spelers is helemaal top. Voor de rest wil ik er niets over kwijt.”

Bekijk ook: Sterk Ajax veel te goed voor Young Boys

Klaassen tekende tegen Young Boys, zoals zo vaak dit seizoen, voor de 1-0. „We hebben met bravoure gespeeld. Dit mogen we niet meer weggeven. Vergeet niet: prestaties als deze komen niet vanzelf. We werken hier keihard voor met z’n allen. Daar moeten we scherp in blijven, om dit op lange termijn vast te houden.”