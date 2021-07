Steven Berghuis debuteert officieus voor Ajax met gelijkspel bij Bayern München

Zakaria Labyad zette Ajax al na 10 minuten op voorsprong. Hier ging voorbereidend werk van Dusan Tadic en Sébastien Haller aan vooraf, hoewel de treffer vooral werd ingeleid door een slechte uittrap van de Duitse doelman Sven Ulreich. Hoewel de Amsterdammers meerdere kansen kregen om verder uit te lopen was het halverwege toch gelijk. In de 40e minuut maakte Eric Maxim Choupo-Moting de 1-1 namens de Duitse kampioen.

Joshua Zirkzee leek Bayern op slag van rust zelfs op voorsprong te zetten. De Nederlandse spits, die de afwezige topschutter Robert Lewandowski verving, passeerde doelman Remko Pasveer en nam op 50 centimeter voor het lege doel vervolgens zoveel tijd, dat Perr Schuurs nog kon ingrijpen.

Na de hervatting kwam de formatie van de nieuwe trainer Julian Nagelsmann alsnog op 2-1. Tanguy Nianzou scoorde met het hoofd. Amper twee minuten later was het alweer gelijk. Victor Jensen passeerde Ulreich met een schot van buiten het strafschopgebied. Berghuis was nog dicht bij de 2-3, maar zag dat zijn inzet door Ulreich uit de hoek werd getikt.