Glenn Helder beslist nieuwjaarswedstrijd in voordeel van ex-internationals

Glenn Helder maakte na ruim een uur spelen het enige doelpunt in Haarlem uit een strafschop. In de slotseconden kreeg HFC nog de kans om vanaf 11 meter op gelijke hoogte te komen, maar doelman Sander Westerveld stopte de strafschop.

Bij de oud-internationals debuteerden Hedwiges Maduro en Derk Boerrigter. De 34-jarige Maduro speelde achttien interlands voor het Nederlands elftal, Boerrigter droeg geen enkele keer het shirt van Oranje. De oud-Ajacied werd eind 2011 wel een keer opgeroepen door de toenmalige bondscoach Bert van Marwijk, maar tot een debuut kwam het destijds niet vanwege een blessure. Op 33-jarige leeftijd mocht de inmiddels gestopte vleugelspits alsnog een keer het oranje tricot aantrekken.

Naast Maduro en Boerrigter speelden onder anderen Aron Winter, John van ’t Schip, Simon Tahamata, Tim de Cler, Theo Lucius, Martijn Reuser en Michael Mols voor de oud-internationals, die onder leiding stonden van Sjaak Swart en Ben Wijnstekers. Vorig jaar eindigde de Nieuwjaarswedstrijd, die al sinds 1923 wordt gespeeld, in 3-3.

Voor de tweede keer was er in Haarlem ook een Nieuwjaarswedstrijd voor oud-speelsters van het Nederlands vrouwenteam, die het dit keer opnamen tegen het dameselftal van HFC aangevuld met enkele regionale voetbalsters. De ex-Leeuwinnen wonnen met 3-2. Latoya Mitchell, die in 2006 haar enige interland speelde, maakte twee doelpunten voor het team van Vera Pauw en Andries Jonker.