Premium Het beste van De Telegraaf

Brutaal naar basisplaats Dochtertje Oto geeft AZ-back Sugawara (21) vleugels

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

De Japanse AZ-verdediger Yukinari Sugawara is altijd goedgeluimd. Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

WIJDEWORMER - Zijn absentie in de olympische voetbalselectie van Japan deed hem ongelooflijk veel pijn. En bij terugkomst uit het land van de rijzende zon bleek dat Yukinari Sugawara (21) bij AZ de strijd moest aangaan met wéér een Noorse rechtsback. Na zijn sterke optreden tegen Go Ahead Eagles rekent de onvermoeibare Aziaat vanavond in het Conference League-duel met het Tsjechische Jablonec op een basisplaats. Gesteund door baby Oto.