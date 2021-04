Fabio Jakobsen maakt emoties los met aanstaande comeback

Fabio Jakobsen is klaar voor zijn rentree. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - De rentree van Fabio Jakobsen is misschien wel hét wielermoment van 2021. Acht maanden geleden werd er nog gevreesd voor het leven van de 24-jarige sprinter toen hij na een horrorcrash, veroorzaakt door Dylan Groenewegen, tijdens de Ronde van Polen zwaargewond raakte. Zondag draait hij in de Ronde van Turkije voor het eerst sinds die dramatische dag weer in een officiële koers de pedalen rond.