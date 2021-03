Lullig: vluchter Rémi Cavagna activeert per ongeluk ’crashmodus’ en moet aanval staken

In de derde rit greep de Fransman net naast de zege in de tijdrit en in de daaropvolgende etappe moest hij, net toen hij samen met Luis Léon Sanchez weg leek, zijn aanval staken op een wel erg lullige manier.

Het duo was weggefietst van het peloton bij de voet van de slotklim toen Cavagna moest vertragen, toen bleek dat hij vast zat in een te grote versnelling. Doordat zijn fiets bleef tegensputteren, zette hij zich aan de kant voor hulp van een volgwagen, maar op die manier zag hij het peloton hem weer voorbijsteken.

Crashmodus

Aanvankelijk dacht Cavagna dat de batterij van het versnellingsapparaat leeg was. Deceuninck-Quick Step heeft intussen aan Cyclingnews laten weten dat er iets anders aan de hand was: de crashmodus van de fiets van de Fransman was per ongeluk geactiveerd.

Daardoor vergrendelt het versnellingsapparaat achteraan automatisch om schade bij een valpartij te voorkomen. „Ik kon niet langer schakelen met mijn versnellingen. Ik zat vast in een grote versnelling en zo kon ik niet klimmen”, aldus Cavagna.

De Fransman nam het wel nog positief op in de wetenschap dat de slotklim waarschijnlijk toch te hoog gegrepen zou zijn geweest. „Ik heb misschien geen geluk gehad, maar heb wel getoond dat mijn benen goed zijn.”