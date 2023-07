Linda Caicedo (18) zakt in elkaar tijdens WK-training, speelster alweer ontslagen uit ziekenhuis

De Colombiaanse nationale vrouwenploeg beleefde een beangstigend moment tijdens de voorbereiding op de WK-groepsmatch tegen Duitsland van komende zondag. Caicedo greep tijdens een rustig loopoefening op training plots naar haar borst waarna ploeggenotes en medische staf bezorgd toesnelde. De 18-jarige aanvalster verloor het bewustzijn en werd naar het ziekenhuis gebracht, waaruit ze intussen weer is ontslagen. Maar het is hoogst onzeker of ze zondag zal kunnen spelen in de tweede groepsmatch tegen Duitsland.

Volgens de medische staf van Colombia is Caicedo, die eerder dit jaar een transfer naar Real Madrid versierde, nog erg vermoeid, maar is ze voor het overige weer helemaal oké. Het voorval zou te wijten geweest zijn aan stress in combinatie met de fysieke eisen van het WK.

Caicedo maakte op het WK voetbal voor vrouwen de tweede treffer in de eerste groepswedstrijd van Colombia tegen Zuid-Korea (2-0).

Dat Caicedo überhaupt op dit WK aanwezig is, is een overwinning op zich. Op vijftienjarige leeftijd werd bij haar eierstokkanker geconstateerd.