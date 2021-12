FC Utrecht-icoon Jean-Paul de Jong nieuwe trainer Ajax O18 jaar

De in Utrecht geboren De Jong speelde van 1987 tot 1989 in de jeugdopleiding van Ajax, samen met onder meer Richard Witschge, Frank en Ronald de Boer en Michel Kreek.

Na een uitstap naar Duitsland belandde De Jong 1993 bij FC Utrecht waar hij in totaal 400 wedstrijden zou spelen, onder meer met Erik ten Hag. In de afgelopen jaren was De Jong hoofdtrainer bij achtereenvolgens FC Eindhoven, FC Utrecht en Roda JC.

Stap richting eerste elftal

De Jong: „De jaren in de jeugdopleiding bij Ajax zijn heel waardevol geweest voor mijn carrière als speler en trainer. Het is dan ook mooi om nu terug te zijn in de rol van hoofdtrainer bij Ajax O18, om de huidige talenten weer een stap verder richting het eerste elftal te helpen. Ik kijk dan ook heel erg uit naar de samenwerking met het team en de staf.”

Hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali: „We zijn heel blij dat Jean-Paul ons wil komen versterken en dat de belangrijke functie bij Ajax O18 nu weer ingevuld is. Jean-Paul heeft zelf in de jeugdopleiding van Ajax gespeeld en heeft affiniteit met onze filosofie en werkwijze, dus ik weet zeker dat hij een waardevolle toevoeging zal zijn aan onze jeugdopleiding.”