Hesdy Gerges ideale opponent Rico Verhoeven na wegvallen Jamal Ben Saddik

Sport

Rico Verhoeven toont gevoel voor humor na nederlaag Badr Hari

Rico Verhoeven keek zaterdag met extra aandacht naar de partij tussen zijn trainingspartner Benjamin Adegbuyi en rivaal Badr Hari. ,,Het was in ieder geval geen walk in the park”, sprak de kampioen van de zwaargewichtdivisie van Glory bij Peptalk.