’Fellaini leent Standard Luik 3 miljoen euro’

Hij doet dit na een oproep van Axel Witsel. De middenvelder van Borussia Dortmund speelde drie seizoenen met Fellaini bij Standard. Fellaini gaat niet investeren in de vastgoedvennootschap van voorzitter Bruno Venanzi, maar is dus wel bereid om 3 miljoen te lenen tegen een gunstige rente. Standard Luik deigt teruggezet te worden naar het vierde niveau in België. Dat zou een totale ramp betekenen voor de roemruchte club.

12 miljoen euro gezocht

Standard en Venanzi zijn sinds 8 april in allerijl op zoek naar geld om de licentie voor het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) veilig te stellen. De Licentiecommissie plaatst grote vraagtekens bij de vennootschap van Venanzi, die het stadion van de club zou overkopen. De 12 miljoen euro is nodig om de continuïteit van de club voor volgend seizoen te bewijzen.

Op het moment van de licentieaanvraag stond er nauwelijks geld op de rekening van de vennootschap, de Immobilière du Standard de Liège. Het geld zou volgens de verkoopacte voor 30 juni op de rekening van Standard Luik moeten staan.

Door de lening van Fellaini en de inspanningen van enkele andere financiers hoopt Venanzi dat het BAS nu toch overtuigd kan worden. De zitting van het BAS over de licentie vindt plaats op 5 mei.

Bekijk ook: Politie legt feestje stil bij voetballer Standard Luik