Georginio Wijnaldum: ’Ik vind dat we meer aanvoerders hebben’

„Als je ziet hoe Memphis met de ploeg bezig is”, zegt Wijnaldum. „Hij is voor mij ook een aanvoerder. Net als Matthijs de Ligt en ook Marten de Roon. Mensen kunnen niet in onze kleedkamer kijken. Daarom is het misschien verrassend dat ik De Roon noem.”

Het plezier spat ervan af op de tweede trainingsdag van Oranje in het Portugese Lagos, net als zeven jaar geleden toen de nationale ploeg zich voorbereidde op het WK in Brazilië. „Het is weer een vriendenploeg. We vormen een eenheid”, vindt Wijnaldum. „Daar alleen win je geen wedstrijden mee, maar het is wel heel belangrijk. Na dat WK was de sfeer een tijdje wat minder.”

Memphis Depay, Wijnaldum, Owen Wijndal en Denzel Dumfries tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal op het Cascade Resort. Ⓒ ANP

Vakantie vieren tijdens een WK of EK voelde fout

„Het is toch ongelooflijk dat we met Nederland zeven jaar niet op een WK of EK hebben gespeeld”, vervolgt Wijnaldum. „Nederland leek zich altijd automatisch te kwalificeren. Een toernooi missen, dat kan misschien nog. Maar twee? Het heeft me veel pijn gedaan. Soms keek ik even met een schuin oog naar die toernooien. Maar ik kon het nauwelijks opbrengen. Vaak was ik op vakantie, maar dat voelde fout. Want tijdens die toernooien hoorde ik niet op vakantie te zijn.”

Wijnaldum is een van de negen internationals uit de selectie van 26 spelers voor het EK die weet wat het is om een groot toernooi te voetballen. „Wat dat betreft hebben we een groene selectie”, beseft de middenvelder. „Als je dan kijkt naar andere landenploegen. Maar we hebben veel vertrouwen. In 2014 zijn we ook in het toernooi gegroeid.”