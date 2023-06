Romeny en Branderhorst akkoord met FC Utrecht

De eerste doelman dit seizoen, de Griek Vasilios Barkas, is weliswaar transfervrij, nadat zijn contract bij Celtic was ontbonden, maar een verlengd verblijf is vanwege diens salariseisen onhaalbaar. Romeny en Branderhorst worden in principe aanwinst nummer drie en vier voor het nieuwe seizoen. Eerder nam FC Utrecht al linksachter Souffian El Karouani transfervrij over van NEC en Mats Seuntjens van RKC. Die laatste deal moet nog wel definitief worden afgerond na een medische keuring.

Met de nieuwelingen bereidt FC Utrecht zich voor op het vertrek van een groot aantal spelers deze zomer. Behalve Barkas zullen sowieso ook huurling Amin Younes (terug naar Ettifaq FC), huurling Naoki Maeda (terug naar Nagoya Grampus) en Django Warmerdam (Sparta) de deur achter zich dicht trekken. Daarnaast stuurt Sander van de Streek aan op een buitenlands avontuur, overweegt Bas Dost een terugkeer naar zijn oude club FC Emmen, staat verdediger Ruben Kluivert in de belangstelling van RKC Waalwijk en is er veel interesse voor Eredivisie-topscorer Tasos Douvikas en de Amerikaan Taylor Booth.

Beiden stevenen af op een klapper deze zomer, waarmee directeur voetbalzaken Jordy Zuidam het jaarlijkse exploitatietekort waar FC Utrecht mee werkt kan wegpoetsen. FC Utrecht lichtte al de opties in de contracten van de huurlingen Modibo Sagnan en Can Bozdogan, die definitief zijn overgenomen van respectievelijk Real Sociedad en Schalke 04. Of beiden komend seizoen ook daadwerkelijk actief zijn in de Domstad is nog de vraag want er is voor beiden nu al veel interesse. De optie in het contract van de van Feyenoord gehuurde Ramon Hendriks zal vanwege de blessure van de linksback of linker centrale verdediger niet worden gelicht, mogelijk blijft hij wel nog een jaar op huurbasis actief in Utrecht.