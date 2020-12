Geschokte Oranje Leeuwin Loes Geurts plots niet meer ’werkloos’

Eerder in de week had de leiding van de kampioen van Zweden aangekondigd dat het de ploeg terugtrekt uit de competitie, omdat het niet de financiële middelen heeft om te kunnen concurreren met andere vrouwenploegen in Europa die vaak zijn gelieerd aan grote profclubs voor mannen.

„Opeens zit je gewoon zonder club, echt totaal onverwacht”, stelde Geurts eerder deze week in gesprek met de NOS. „We hebben een paar weken geleden zelfs nog een nieuwe speelster aangetrokken. Dan lijkt het er niet op dat je gaat stoppen. Blijkbaar is het besluit op 17 december al genomen, na ons duel in de Champions League. Iedereen is enorm verrast, in shock, boos, verdrietig, noem alle emoties maar op...”

Göteborg FC is een vrouwenclub die bestaat uit een seniorenploeg en twee jeugdteams. Vorige maand werd de ploeg van de 34-jarig keepster Geurts, 125-voudig international van Oranje, voor het eerst kampioen van Zweden. De club speelde onlangs ook in de Champions League, waarin het in de eerste ronde kansloos was tegen de Engelse ploeg Manchester City.

„Grote clubs zoals Olympique Lyon, PSG, Bayern München, Barcelona en Juventus hebben de waarde van vrouwenvoetbal ingezien, grote investeringen gedaan en vrouwenvoetbal middelen gegeven waar wij niet aan kunnen tippen”, zei voorzitter Peter Bronsman, die de voetbalsters van zijn club daarom deze week vertelde dat ze kunnen uitkijken naar een andere werkgever.

Het bericht dat Göteborg FC zou stoppen, leidde tot veel reacties. Diverse clubs hebben zich bij Bronsman gemeld met de boodschap dat ze een samenwerking willen aangaan. „We gaan met deze clubs aan tafel om de voorwaarden te bespreken. We hopen in het voorjaar een oplossing te hebben. Dat betekent dat we in 2021 weer meedoen aan de Zweedse competitie en de Champions League.”