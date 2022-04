Leicester-back Castagne ziet zwakte PSV-defensie

„Teams uit Nederland spelen altijd goed verzorgd voetbal en willen graag hoog druk zetten. Wat je wel ziet, is dat ze soms problemen in defensief opzicht hebben. We moeten kijken of we daar ons voordeel mee kunnen doen.”

De Belgische international beschouwt Leicester wel als favoriet, maar denkt dat het zeker geen makkie gaat worden tegen PSV. „We kunnen niemand onderschatten. Omdat we van de Premier League zijn en zij van de Eredivisie denken sommige mensen dat het gemakkelijk gaat worden. Maar het is nog steeds een goede ploeg en zij doen het heel goed. Het is aan ons om ons normale niveau te halen. Als dat lukt dan gaan we door.”

Intensiviteit

De strijdwijze van PSV, dat het graag voetballend oplost, kan in het voordeel van Leicester werken, denkt de verdediger uit Aarlen nabij de grens van Luxemburg. „PSV is een team met kwaliteitsspelers, dat wil voetballen en geen lange ballen speelt. Dat kan in ons voordeel werken als we erin slagen hen te pressen.”

De intensiteit die Leicester gewend is vanuit de Premier League hoopt Castagne met zijn ploeggenoten ook in het Conference League-duel te kunnen leggen. „In intensiteit is er een behoorlijk verschil tussen Premier League en de Eredivisie. We willen laten zien dat we de intensiteit in het spel kunnen brengen waar Premier League om bekend staat. Dan moeten we zien of zij daarmee om kunnen gaan. Het zijn goede spelers. Ik denk niet dat er een groot verschil zal zijn in technische kwaliteiten en dat soort zaken. Het verschil zal echt moeten worden gemaakt op het vlak van intensiteit en tactiek.”

Waar eerder in Engeland laconiek werd gedaan over de waarde van de Conference League, ziet Castagne die wel degelijk. „Het is een goede competitie en we komen steeds dichter bij het einde en dat maakt het alleen maar leuker. Als we de Conference League winnen, zijn we geplaatst voor de Europa League. Dat is een belangrijke motivatie. Dat kunnen we ook nog via de Europa League bereiken, maar we moeten voor beide opties gaan. Het is zeker iets groots. Het is een kans op een prijs. Daar zeg je nooit nee tegen. We zijn heel gemotiveerd”, aldus de Belg, die met zijn ploeggenoten ondersteund wordt door een uitverkocht King Power Stadium in Leicester, dat een capaciteit heeft van 32.500.