ATP Finals: Wesley Koolhof bij laatste vier in dubbelspel

De eerste set verliep zonder servicebreaks, maar in de tweede set was van spanning weinig sprake. Koolhof en Mektic wonnen daarin alle servicegames van hun opponenten en telkens gebeurde dat op deuce, als er een beslissend punt gespeeld wordt in het dubbelspel.

„Voor mij is het mijn debuut en het verloopt allemaal erg goed. De eerste wedstrijd was heel close en daarin wonnen we twee tiebreaks. Dus vandaag begonnen we met veel vertrouwen aan de eerste tiebreak”, aldus Koolhof.

De 31-jarige Koolhof deed nog nooit mee aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht koppels van het afgelopen seizoen. De dubbelspecialist haalde in 2020 de finale op de US Open en de laatste vier op Roland Garros.

Door de zege zijn Koolhof en Mektic bovendien groepswinnaars geworden. De twee koppels die in aantal zeges nog op gelijke hoogte kunnen komen, werden reeds verslagen. Het onderlinge resultaat is doorslaggevend.

Donderdag zijn de Pool Lukasz Kubot en Marcelo Melo uit Brazilië de tegenstanders. De halve finales zijn zaterdag, de eindstrijd zondag.