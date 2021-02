Zeljko Petrovic hakt knoop door bij Willem II: Aro Muric onder de lat

Arijanet Muric, zoals hij voluit heet, is een 22-jarige Kosovaarse doelman, wiens wieg in Zwitserland stond. In 2015 is hij door Manchester City overgenomen van het Zwitserse Grasshoppers. Muric is door Willem II voor de rest van het seizoen gehuurd van Manchester City. De Engelse club staat erom bekend spelers alleen te willen verhuren als er uitzicht is op speeltijd. Muric heeft op zijn 22e slechts zeventien officiële duels bij de senioren afgewerkt en hield in de eerste seizoenshelft bij Girona in de Segunda Division ook voornamelijk de bank warm. Hij keepte twee competitiewedstrijden en vier bekerduels.

De 16-voudig Kosovaars international keepte in vijfenhalf jaar pas vijf wedstrijden voor Manchester City, allemaal in de League Cup. Hij is nu voor de vierde maal verhuurd. Eerder kwam hij op huurbasis uit voor NAC Breda, Nottingham Forest en dus het Spaanse Girona. Zijn periode bij NAC was van zeer korte duur. Muric werd in augustus 2018 na welgeteld één wedstrijd in Breda weer teruggeroepen door Manchester City om het geblesseerd wegvallen van Claudio Bravo mede op te vangen.

Door de blessure van Freek Heerkens gooit ook een andere nieuwkomer, de van Feyenoord gehuurde Sven van Beek, hoge ogen om in de belangrijke degradatiewedstrijd tegen ADO Den Haag te debuteren voor Willem II. De derde last minute-versterking, de van Feyenoord gehuurde Ian Smeulers, is nog niet direct inzetbaar.