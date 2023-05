Vitesse zet grote stap richting lijfsbehoud Eredivisie

Daarop staat nu FC Emmen, dat nog wel een duel tegoed heeft. De Drentse ploeg speelt later vandaag de uitwedstrijd tegen AZ. Als FC Emmen verliest bij de finalist in de Conference League dan kan de vlag uit in Arnhem met een voorsprong van zes punten en een beter doelsaldo met nog slechts twee duels te gaan. Maar ook bij een Emmense stunt zijn de perspectieven goed voor Vitesse, dat ook FC Volendam en Excelsior nog onder zich weet.

Vitesse had de afgelopen weken al een paar keer de kans om de degradatiezorgen weg te spelen, maar verzuimd keer op keer die kansen te benutten. De angst voor een Heracles-scenario bleef daardoor spelen rondom de Arnhemse club, die door alle perikelen rond de beoogde overname door de Amerikaan Coley Parry en de stadionproblematiek ook buiten het veld een onrustig seizoen kende.

Druk

De druk van het degradatievoetbal speelde Vitesse aanvankelijk zichtbaar parten tegen het al uitgespeelde Cambuur. De Arnhemmers drongen aan, maar wisten niet of nauwelijks gevaarlijk te worden, terwijl de Friezen op de counter veel dreigender waren. Met direct goede kopkansen voor Michael Breij en Daniël van Kaam vroeg in de wedstrijd. Beide spelers genoten opvallend veel vrijheid.

Bartosz Bialek juicht na de 2-0. Ⓒ PROSHOTS

Er was ditmaal een basisplaats bij Vitesse voor Bartosz Bialek. De Poolse spits werd afgelopen zomer met hooggespannen verwachtingen gehuurd van VfL Wolfsburg, maar heeft die niet kunnen inlossen dit seizoen. De afgelopen weken bivakkeerde de lange aanvaller voornamelijk op de bank, maar tegen Cambuur kreeg hij weer eens het vertrouwen van Cocu.

Rode kaart

In de eerste helft viel Bialek vooral op door een paar onhandige acties en het missen van twee kansen, maar na rust kreeg de Pool ineens de geest. In een tijdsbestek van vijf minuten zette hij Vitesse op het spoor van nog een jaar Eredivisie. Eerst volleerd hij een goede voorzet van Million Manhoef in het doel. Meteen daarop werkte Bialek een voorzet van Carlens Arcus in het doel, zijn vijfde Eredivisietreffer.

Assistgever Arcus probeerde het daarop nog een beetje spannend te maken door niet lang na zijn eerste gele kaart ook zijn tweede gele kaart te pakken. Maar ook met een man minder kwam Vitesse niet meer in grote problemen tegen Cambuur. Het dichtst bij een goal was Doke Schmidt met een afstandsschot, maar Kjell Scherpen redde bekwaam. En zo kan Vitesse, dat al sinds 1989 onafgebroken actief is op het hoogste niveau, zich naar alle waarschijnlijkheid gaan opmaken voor weer een jaar Eredivisie.