Van der Sar verlengt: ’Nog lang niet klaar bij Ajax’

„Edwin van der Sar heeft een belangrijke rol gespeeld in het succes van Ajax in de afgelopen jaren. Om dit succes te bestendigen, willen wij zijn contract graag verlengen”, zei Leen Meijaard, voorzitter van de rvc, voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van vrijdag in de Johan Cruijff ArenA. „In gesprekken die wij met hem voerden, bleek dat ook hij graag door wilde bij Ajax.”

Op de vergadering worden de aandeelhouders in kennis gesteld van de voorgenomen herbenoemingen van Van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars. In maart maakte Ajax al bekend dat Overmars tot 30 juni 2024 gaat bijtekenen, in oktober bleek dat ook voor Van der Sar een nieuw contract klaarligt.

„Eigenlijk was ik me niet eens bewust dat mijn termijn af liep. En voor mijn gevoel ben ik nog helemaal niet klaar bij Ajax. Dus ik ben blij met het vertrouwen”, aldus de oud-doelman, die sinds november 2012 onderdeel is van het directieteam.

Van der Sar begon als directeur marketing, maar werd na vier jaar benoemd tot algemeen directeur. „Hij vertegenwoordigt Ajax zowel in binnen- als buitenland op excellente wijze”, aldus Meijaard. „Onder zijn leiding kan Ajax nog verdere stappen maken, daar zijn wij van overtuigd.”

Ajax veroverde afgelopen seizoen niet alleen de ’dubbel’ in eigen land, maar de Amsterdammers kwamen ook heel ver in de Champions League. „Ons gezamenlijke doel is om met Ajax 1 structureel aan te haken bij de Europese top”, aldus Van der Sar. „Daar hoort een gezonde bedrijfsvoering bij, die gericht is op nationale en internationale groei en vanuit de waarden die bij Ajax horen. Dat is ambitieus en daar hou ik van. Samen met de rest van het directieteam ga ik graag door om dat als geheel voor elkaar te krijgen. We zijn weliswaar goed op weg, maar we zijn er nog niet.”