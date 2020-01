Lionel Messi dankt ontslagen Ernesto Valverde

„Bedankt voor alles, mijnheer. Je zal het geweldig gaan doen, waar je ook heengaat. Want je bent niet alleen een geweldige professional, maar ook een geweldig persoon. Veel geluk en een dikke knuffel”, laat Messi op zijn Instagram weten.

Onder de weggestuurde Valverde presteerde Barcelona vooral in Spanje sterk. In 2017 pakte Barcelona de landstitel en een jaar later de dubbel. Maar in de Champions League bleef een eindzege uit. Ook was er veel kritiek op de vaak behoudende tactiek van de van Athletic Bilbao overgekomen trainer. Aan nieuwe trainer Setién de opdracht om behalve prijzen te pakken met Barça ook de ’schwun’g weer terug te brengen in het spel van de Catalanen. De schwung die er vaak was toen trainers als Cruijff, Frank Rijkaard, Pep Guardiola en Luis Enrique aan het roer stonden.

