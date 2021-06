Wie zijn nu eigenlijk de winnaars én schlemielen van het EK tot dusverre?

Sterren

Hitzanger Ed Sheeran geeft mini-concert voor Engelse EK-selectie

Popzanger Ed Sheeran heeft voor de Engelse voetbalselectie een miniconcert gegeven in de tuin van het trainingscomplex St. George’s Park in Burton upon Trent. De succesvolle componist verscheen met zijn gitaar onverwacht bij een ontspannen barbecue van de Britten, die in voorbereiding zijn op het EK...