Analyse: titelfavoriet AZ wacht heidens karwei

AZ beleefde een topseizoen tot de coronacrisis dat ruw onderbrak. Ⓒ ANP/HH

AZ, de nummer twee van het afgelopen en afgebroken seizoen, beschikt kort na Midzomer over een geweldige, talentvolle selectie. Maar het valt te bezien of het zinnenprikkelende elftal van Arne Slot nog intact is als de eerste herfstbladeren van de bomen vallen. Oftewel: start Alkmaar Zaanstreek het nieuwe seizoen in september als serieuze kampioenskandidaat, of wordt de ploeg het slachtoffer van een mogelijke leegloop?