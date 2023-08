Weer gepasseerde Jeremie Frimpong andermaal trefzeker voor winnend Bayer Leverkusen

Leipzig imponeerde vorige week nog, toen het dankzij een hattrick van Dani Olmo de Duitse supercup won (3-0 tegen Bayern München). In Leverkusen kwam de ploeg echter een stuk minder scherp voor de dag. Halverwege de eerste helft was het Frimpong, midweeks ook al trefzeker in de Duitse beker, die na een lage voorzet van Victor Boniface op de juiste plek stond. Jonathan Tah maakte tien minuten later ook nog de 2-0, maar Olmo zorgde nog voor de pauze voor de aansluitingstreffer.

De marge werd na rust weer twee en andermaal vertolkte Frimpong een belangrijke rol. Het was Florian Wirtz die op aangeven van de Nederlander de 3-1. Voormalig Vitesse-spits Lois Openda zorgde er niet al te lang daarna met zijn eerste Leipzig-goal weer voor dat het spannend bleef, maar uiteindelijk won Leverkusen.

Xavi Simons speelde de hele wedstrijd voor Leipzig. Timoty Fosu-Mensah zat de hele wedstrijd op de bank.

Spektakel in Augsburg

Het duel in Leverkusen was niet het meest doelpuntrijke duel van de zaterdagmiddag. FC Augsburg speelde in eigen huis met 4-4 gelijk tegen Borussia Mönchengladbach. Vooral in de eerste helft regende het goals, bij rust stond het al 3-3. Lang leek de thuisploeg vervolgens aan het langste eind te trekken, maar diep in blessuretijd werd het toch 4-4 door een benutte strafschop van Tomas Cvancara.

Ondertussen heeft VfB Stuttgart een serieuze gooi naar de eerste koppositie gedaan. In eigen huis was het met 5-0 te sterk voor VfL Bochum. Daarmee staat het in afwachting van de overige duels deze speelronde in ieder geval bovenaan.