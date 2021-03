Superieure Femke Bol aan basis historische prestatie Oranje-atleten

Schaatsen

Oppermachtige Suzanne Schulting pakt tweede wereldtitel allround

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft haar wereldtitel allround met succes verdedigd. De Nederlandse won zondag in Dordrecht de 1000 meter, waardoor ze na drie afstanden al zeker was van de eerste plaats in het klassement. Schulting schreef de WK in 2019 in Sofia ook al op haar naam.