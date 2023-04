Ajax rekent zondag op Davy Klaassen voor duel met Fortuna Sittard

De spelers van Ajax hebben vrijdag vrij. Klaassen kan naar verwachting zaterdag deelnemen aan de afsluitende training voor het competitieduel van een dag later met Fortuna Sittard. Klaassen maakte woensdag het winnende doelpunt van het bekerduel met Feyenoord (1-2). De middenvelder trof in de 51e minuut doel. Hij liep ruim 10 minuten later een hoofdwond op. Klaassen werd vermoedelijk getroffen door een aansteker die vanaf een tribune naar hem werd gegooid.

Scheidsrechter Allard Lindhout besloot het duel tijdelijk te staken. Klaassen zei niet te hebben overwogen te stoppen met spelen. „Ik wilde niet weglopen. Dan hebben ze je. Dat laat ik niet toe”, zei hij. Kort nadat de door Ajax gewonnen halve finale van het bekertoernooi tegen Feyenoord was hervat, viel Klaassen alsnog uit. „Ik voelde een kloppend gevoel in mijn hoofd. Dan heeft dapper doorgaan niet zoveel zin.”

Ook de ploeggenoten van Klaassen wilden het duel uitspelen in De Kuip. De aanwezige directeur Edwin van der Sar stemde daarmee in. Trainer John Heitinga vertelde dat zijn ploeg er alle vertrouwen in had dat het de voorsprong kon verdedigen. Mogelijk heeft ook meegespeeld dat Sparta vorig jaar voor 6 minuten terug moest naar Arnhem nadat een duel met Vitesse was gestaakt.