Jumbo-Visma gaat niet achterover leunen

De Limburger was blij dat hij nog enigszins een bijdrage kon leveren in de finale, nadat hij tijdens de eerste kilometers van deze langste etappe van de Tour de France (230 kilometer) al was gevallen. „Ik had wat last van mijn pols en voelde me überhaupt niet top. Ik heb nog getwijfeld om te zeggen: ’Doe het maar zonder mij’, maar ik wilde toch proberen om mijn werk te doen. Dat ging niet super, we kwamen eigenlijk iets te vroeg naar voren.”

Jumbo-Visma is met drie ritzeges, twee dagen het geel van Mike Teunissen en vijf dagen de witte trui van Wout van Aert de succesvolste ploeg van deze Tour. „We kwamen hier met twee doelen. Een rit winnen met Dylan en een goed klassement met Steven Kruijswijk. Die staat er goed voor, maar hoe dat gaat eindigen weten we pas in Parijs. Er is geen reden om nu achterover te leunen.”

