’Noni Madueke geeft PSV een ander gezicht’

„Madueke geeft PSV een ander gezicht”, vertelde Schmidt, die er meteen aan toevoegde dat hij voorzichtig met de 19-jarige aanvaller om zal gaan. De Engelsman werd een paar keer teruggeworpen door spierblessures. PSV begint nu aan een periode dat er drie wedstrijden per week op de kalender staan. „Maar we mogen niet teveel druk op de schouders van Madueke leggen”, zei Schmidt over de speler, die zich binnen afzienbare tijd ook nog voor het rijden met een vals rijbewijs zal moeten verantwoorden.

Volgens Schmidt kan PSV nu het aanvallend weer op sterkte is tegenstanders anders tegemoet treden. Het grote aantal blessures leidde nogal eens tot een behoudende speelstijl. Schmidt wil terug naar het voetbal waarmee de Eindhovense club in de kwalificatie voor de Champions League respect afdwong.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Van Ginkel

Bij PSV is bij de uitwedstrijd van zaterdag tegen Vitesse Marco van Ginkel terug. De aanvoerder trainde vrijdag voor de eerste keer weer mee nadat hij getroffen was door een infectie. Het herstel van verdediger André Ramalho na diens enkeloperatie verloopt voorspoedig. De Braziliaan mag komende week uit het gips. „Ik ken hem. Die gaat daarna keihard aan de slag om zo snel mogelijk weer op het veld te staan”, verwacht Schmidt mogelijk nog eerder dan april weer over hem te kunnen beschikken. Maxi Romero is door een spierblessure nog drie of vier weken uitgeschakeld.

Het herstel van Ryan Thomas verloopt minder voorspoedig. Volgens Schmidt zijn er complicaties opgetreden. „Het gaat niet zo als we het graag gezien hadden”, zei Schmidt, die elke week benadrukt dat Thomas een belangrijke pion is voor PSV.