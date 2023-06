Bol en Klaver leiden 43-koppige atletiekploeg voor EK landenteams

De Nederlandse atletiekploeg gaat in een topbezetting naar de Europese kampioenschappen voor landenteams in Polen. De equipe telt in totaal 43 atleten, met onder anderen drievoudig Europees kampioene Femke Bol (400 meter, 400 meter horden en 4x100 meter), Europees kampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees indoorkampioen hoogspringen Douwe Amels, hordeloopster Nadine Visser en sprintster Lieke Klaver.

De EK voor landen maken deel uit van de Europese Spelen in Polen. De Nederlandse ploeg komt uit in de eerste divisie, die bestaat uit de beste zestien atletieklanden van Europa. Plaats van handeling is van 23 tot en met 25 juni het Slaski Stadion in Chorzow.

Bol zal uitkomen op de 400 meter. Ze laat haar favoriete onderdeel, de 400 meter horden, over aan Cathelijn Peeters. Peeters liep onlangs onder de limiet voor de WK in Boedapest, die in augustus plaatsvinden. Klaver is opgesteld op de 200 meter.