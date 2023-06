Sterke Nederlandse atletiekdelegatie naar EK Landenteams in Polen

Tweevoudig olympisch goud winnares Sifan Hassan, die dit voorjaar ook een spectaculaire debuutmarathon liep, traint momenteel in Utah. „Met Sifan Hassan en haar management Global Sports Communication is afgesproken dat ze zich op hoogte in de Verenigde Staten voorbereidt op het vervolg van het zomerseizoen waaronder de WK Atletiek”, licht technisch directeur Vincent Kortbeek toe.

Opvallender is de afwezigheid van Jorinde van Klinken, die vorig weekend nog de prestigieuze Amerikaanse studentenkampioenschappen won bij het discuswerpen en ook een zilveren plak veroverde bij het kogelstoten. Zij komt donderdagavond wel in actie bij de Diamond Leaguewedstrijd in Oslo maar vliegt daarna weer terug naar Amerika. „Jorinde is bezig met de afronding van haar studie en die dagen vallen precies rond de EK voor Landenteams”, aldus Kortbeek. „Ze vliegt wel heen en weer voor Oslo en we zijn ook nog bezig geweest voor de EK, maar dat bleek best wel een logistieke uitdaging en helaas lukt dat niet.”

Ook hoogspringster Britt Weerman, die in maart tijdens de EK Indoor nog een zilveren medaille won, is niet van de partij. Zij moest begin deze maand de FBK Games al afzeggen en ook de EK komt te vroeg, laat haar coach Sybout Wijma weten. „Ze heeft een lichte knieblessure. Er zit al wel duidelijk vooruitgang in maar deze wedstrijden komen nog iets te vroeg.”

Maureen Koster en Diane van Es lopen donderdag in Oslo een 5000 meter maar stellen zich niet beschikbaar voor de EK. „Op zo’n EK zijn snelle tijden niet gewaarborgd, en beiden zijn nog bezig met limieten voor de WK. Bovendien is Diane, die zich al voor de 10.000 meter gekwalificeerd heeft, nog niet helemaal fit. Natuurlijk hoop je altijd dat iedereen mee doet, maar alles bij elkaar hebben we een goede ploeg”, vindt Kortbeek. „We komen niet om te strijden tegen degradatie. Omdat nog niet alle deelnemers bekend zijn is het lastig onze kansen in te schatten. Ook zullen lang niet alle zestien landen op volledige oorlogssterkte meedoen. Dus ik verwacht dat we in de bovenste helft meedoen, maar nogmaals, dat is niet gebaseerd op hele precieze berekeningen.”

Europese atletiektop voor EK Landenteams naar Polen

Nederland treedt bij de EK voor Landenteams aan in de hoogste divisie waaraan in totaal zestien landen deelnemen: Polen, Italië, Groot Brittannië & Noord Ierland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Portugal, Tsjechië, Zwitserland, Turkije, Finland, Zweden, Griekenland, België, Noorwegen en Nederland. Met 17 individuele disciplines voor mannen én voor vrouwen en drie estafettes, de 4x100m mannen en vrouwen en de 4x400m mixed, worden de resultaten van in totaal 37 wedstrijden opgeteld en bepaald wie zich Europees kampioen voor Landenteams mag noemen. De deelnemers komen individueel in actie maar strijden juist ook voor een gezamenlijk teamresultaat. Dit jaar zijn de EK Landenteams het atletiekonderdeel van de Europese Spelen, die van 21 juni tot en met 2 juli worden gehouden in Polen. De Poolse stad Krakau en de omliggende regio zijn het toneel van in totaal 26 sporten.