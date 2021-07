Nederlandse hockeysters rekenen overtuigend af met Zuid-Afrika

Oranje kwam in het eerste kwart niet tot scoren. Caia van Maasakker kreeg drie keer de kans uit een strafcorner, maar kon de score niet openen. Frédérique Matla maakte de eerste twee treffers voor Oranje. De eerste maakte ze aan het begin van het tweede kwart op aangeven van Lidewij Welten. Ondanks meerdere kansen gingen de hockeysters met die kleine voorsprong de rust in.

In het derde kwart maakte Matla de tweede treffer uit een strafcorner. Nog in hetzelfde kwart zorgde Marloes Keetels met een strafcornervariant met een intikker voor de 3-0. Felice Albers verlengde in het laatste kwart een voorzet van Maria Verschoor en Verschoor tipte zelf een voorzet van Matla binnen voor de 5-0.

De hockeysters hadden eerder met 5-1 India verslagen. Daarna won Oranje met 4-0 van Ierland. Woensdag volgt de wedstrijd tegen Groot-Brittanië, dat momenteel derde staat in de groep.