LIVE Vuelta door Baskenland, vluchters slaan gat met peloton

Primoz Roglic start in het rood. De Sloveense wielrenner van Jumbo-Visma won dinsdag de vierde etappe, van Vitoria-Gasteiz naar Laguardia over ruim 152 kilometer. Het was de eerste etappe van deze Vuelta op Spaanse bodem. De eerste drie ritten werden in Nederland verreden.

De leiderstrui was in die dagen al voor Jumbo-Visma, dat op de openingsdag de ploegentijdrit in Utrecht had gewonnen. Robert Gesink, Mike Teunissen en Edoardo Affini waren achtereenvolgens de leiders in het klassement. Roglic loste zijn Italiaanse ploeggenoot dinsdag af. De Sloveen won de afgelopen drie edities van de Ronde van Spanje.

De sprint in Laguardia liep licht bergop. Het was net te veel voor Mads Pedersen, de oud-wereldkampioen die naar de tweede plaats sprintte voor de Spanjaard Enric Mas. Wilco Kelderman was de eerste Nederlander op de negende plaats. In het klassement heeft Roglic een voorsprong van 13 seconden op zijn Amerikaanse ploeggenoot Sepp Kuss. De Brit Ethan Hayter volgt op 26 seconden.