LIVE Vuelta etappe 7: sprinters moeten één col zien te overleven

Wielrennen

Evenepoel denkt na veroveren rode trui terug aan zuur moment in Giro

Remco Evenepoel is geslaagd voor zijn eerste examen in de Ronde van Spanje. In de gietende regen onderweg naar de top van de Pico Jano reed het Belgische toptalent de concurrentie aan flarden. Voor het eerst mag hij een leiderstrui aantrekken in een grote ronde. „Dit is een droom.”