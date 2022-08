LIVE Wie grijpt op openingsdag Vuelta in Utrecht de eerste rode trui?

Start en finish liggen aan de Utrechtse Jaarbeurs, vanwaar de renners richting het centrum van de stad razen. Het parcours is snel, maar enkele verraderlijke bochten zullen het tempo regelmatig drukken. Toch zullen het de grote motoren zijn die hier het best tot hun recht komen. Er zijn geen beklimmingen, geen kasseistroken. Elke bocht vormt een sleutelmoment. Voor de rest moet er gewoon keihard op de pedalen geramd worden door de renners.

In 2019 startte de Vuelta voor het laatst met een ploegentijdrit. De zege ging toen verrassend naar Astana en het was Miguel Angel Lopez die de leiderstrui om de schouders kreeg. De start van de Vuelta in Utrecht zou eigenlijk in 2020 plaatsvinden, maar de coronapandemie voorkwam dat. Nu het toch zo ver is, maakt Utrecht zich op voor een avondlijke tijdrit. Een kleine anderhalf uur na de start is het Nederlandse Jumbo-Visma als laatste aan de beurt. Bij die ploeg rijdt de renner met het nummer 1: de Sloveen Primoz Roglic won de Vuelta vorig jaar.

Na de ploegentijdrit volgt zaterdag een etappe van Den Bosch naar Utrecht. Het uitstapje naar Nederland eindigt zondag met een rit met start en finish in Breda.

Na de transfer naar Spanje wordt de Vuelta dinsdag vanuit het Baskische Vitoria-Gasteiz voortgezet. De koers eindigt op 11 september in Madrid.