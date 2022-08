Tweede Vuelta-rit start in Den Bosch met Gesink in het rood

Robert Gesink van Team Jumbo-Visma tijdens de huldiging na de ploegentijdrit op de eerste dag van de Ronde van Spanje. Ⓒ ANP

Voor Robert Gesink wordt de tweede etappe van de Ronde van Spanje zaterdag een bijzondere ervaring. De renner van Jumbo-Visma mag voor het eerst in zijn lange loopbaan de weg op in de leiderstrui in een grote ronde. Dat gebeurt in Den Bosch waar de renners zaterdag om 13.15 uur van start gaan. Het is de tweede van drie Vuelta-etappes op Nederlandse bodem.