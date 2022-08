Uitslag en standen: Evenepoel veegt in Vuelta vloer aan met Roglic

Achter Meintjes, die deel had uitgemaakt van een vroege kopgroep, boekte klassementsleider Remco Evenepoel belangrijke tijdwinst op concurrenten als Primoz Roglic. De Belg van Quick-Step - Alpha Vinyl passeerde als vierde de finish en pakte een kleine minuut op de Sloveen van Jumbo-Visma.

Maandag is de tweede rustdag in deze Vuelta. Een dag later staat de individuele tijdrit van Elche naar Alicante over ruim 30 kilometer op het programma. Het is de etappe waar Evenepoel zijn zinnen op heeft gezet.

Bekijk hieronder de diverse klassementen:

Bekijk hieronder alle deelnemers: