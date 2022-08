Jay Vine wint bergrit, Primoz Roglic verliest tijd Uitslag en standen Vuelta: Remco Evenepoel neemt rode trui over

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Remco Evenepoel is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Ⓒ ANP/HH

BILBAO - Remco Evenepoel is de nieuwe leider in de Ronde van Spanje. De 22-jarige Belg van Quick-Step - Alpha Vinyl finishte als tweede achter de Australische ritwinnaar Jay Vine in de zesde etappe. De aankomst lag in San Miguel de Aguayo, op de top van de Pico Jano. Het was de eerste profzege voor de renner van Alpecin-Deceuninck.