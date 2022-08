Uitslag, stand en programma Vuelta: tweede etappe start in Brabant

Premium Wielrennen

Robert Gesink na droomstart Vuelta: ’Ik zit nog te shaken’

Het Vuelta-feest in Utrecht kon eigenlijk al niet meer stuk, maar Robert Gesink zorgde voor het klapstuk van de avond, en eigenlijk al van dit hele openingsweekeinde in Nederland. De trouwe soldaat van Jumbo-Visma weerstond de brandende pijn in zijn benen om een kleine 25 minuten later één van de ho...