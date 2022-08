Vooruitblik 8e Vuelta-rit: peloton wacht loodzware bergetappe

De leiderstrui blijft om de schouders van Remco Evenepoel. Ⓒ ANP/HH

De renners in de Ronde van Spanje wacht vandaag een loodzware bergetappe. Rond 13.30 uur wordt er met Remco Evenepoel in het rood gestart in Pola de Lavian. Ruim 153 kilometer later is de finish. Na twee cols van de tweede categorie en drie van de derde is het slotstuk een klim van de eerste categorie. Het peloton finisht dan bovenop de Collado Fancuaya.