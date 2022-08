Vooruitblik Vuelta: peloton wacht bergetappe met finish op steile muur

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

De leiderstrui blijft om de schouders van Remco Evenepoel. Ⓒ ANP/HH

Voordat de rustdag op het programma staat, moet het peloton zondag nog een bergetappe zien te overleven van Villaviciosa naar Les Praeres. Het venijn zit hem zondag in de staart, want deze etappe eindigt op een steile muur. De Les Praeres de Nava is nog geen vier kilometer, maar wel bijna 13% gemiddeld. Behoudt Remco Evenepoel de leiderstrui?