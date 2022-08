Rodetruidrager Remco Evenepoel hoopt op rustige dag Vuelta etappe 7: sprinters moeten één col overleven

Door onze telesportredactie

Sam Bennett won beide sprintersritten in Nederland. Ⓒ ANP/HH

Remco Evenepoel veroverde donderdag in een slagveld van een etappe de rode leiderstrui in de Vuelta a España. De Belg hoopt vrijdag in een relatief eenvoudige rit, de zevende, te herstellen van zijn inspanning. Wel is er onderweg één klim van de eerste categorie