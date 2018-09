Dost weet niet te stunten tegen Barcelona

Net als in het eerste duel, dat Sporting Lissabon op bezoek bij Olympiakos Piraeus met 3-2 won, moest de Nederlander genoegen nemen met een plaats op de bank en een invalbeurt.

Doumbia

Waar Dost in Griekenland pas na rust in het veld kwam, maakte de spits tegen Barcelona al voor rust zijn opwachting. De Oranje-international moest in de 44e minuut het veld in als vervanger van de geblesseerd geraakte Seydou Doumbia.

Op dat moment stond het nog 0-0. Sporting was dichtbij geweest via een poging van rechtsback Cristiano Piccini, die met links rakelings over schoot. De bezoekers waren dichtbij via Luis Suarez, die na voorbereidend werk van Sergi Roberto op doelman Rui Patricio stuitte. Ook een kopbal van Lionel Messi eindigde in de handen van de goalie.

Na de hervatting kwamen de Catalanen via een klutsgoal op voorsprong. Een vrije trap van Messi caramboleerde via Dost, Luis Suarez en diens landgenoot Sebastian Coates uiteindelijk het Portugese doel in.

Juventus - Olympiakos Piraeus

Juventus revancheerde zich in het thuisduel met Olympiakos Piraeus (2-0) voor de nederlaag van twee weken geleden bij Barcelona. De Oude Dame was voor rust gevaarlijk via twee kopballen van Mario Mandzukic, maar de eerste kopte de Kroaat over, terwijl de tweede knap gekeerd werd door keeper Silvio Proto.

Gonzalo Higuain schiet de openingsgoal binnen voor Juventus. Ⓒ Reuters

Gonzalo Higuain, de miljoenenaankoop van vorig seizoen, maakte na een uur zijn opwachting en negen minuten later de 1-0. Een voorzet van Alex Sandro werd door de Argentijnen in twee instanties binnen gewerkt.

De invaller stond met een steekpass ook aan de basis van de 2-0, die uiteindelijk door Mandzukic op zijn naam werd geschreven.

Stand Groep D:

1. Barcelona 2-6 (4-0)

2. Sporting Lissabon 2-3 (3-3)

3. Juventus 2-3 (2-3)

4. Olympiakos Piraeus 2-0 (2-5)