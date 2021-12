Sport kort: Dani Alves voor het eerst bij selectie Barcelona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Veldrijders met ’alle troeven’ naar wereldbeker in Rucphen

11.58 uur: De Nederlandse ploeg doet zaterdag met alle veldrijders van naam mee aan de wereldbeker in Rucphen. Wereldkampioen Mathieu van der Poel rijdt daar zijn eerste cross van het seizoen. Bij de vrouwen staan onder anderen Marianne Vos, Lucinda Brand, Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Fem van Empel aan de start.

„Natuurlijk ben je benieuwd hoe Mathieu ervoor staat in zijn eerste crossen van het seizoen, al zijn we gewend dat hij zich direct met de besten kan meten”, zegt bondscoach Gerben de Knegt. „We staan met name in Rucphen met al onze troeven aan het vertrek.”

Bij afwezigheid van onder anderen Brand, Worst en Alvarado won de 19-jarige Van Empel zondag de wereldbekerwedstrijd in Val di Sole. Brand behield de leiding in het wereldbekerklassement. De top 7 van dat klassement komt uit Nederland. Bij de mannen heeft de Belg Eli Iserbyt de leiding, gevolgd door drie landgenoten. Lars van der Haar is op de vijfde plaats de eerste Nederlander.

Bij de wereldbekerwedstrijd in Rucphen is vanwege de coronamaatregelen geen publiek toegestaan. Van der Poel doet een dag later in België ook mee aan de cross in Namen.

Dani Alves met Barcelona naar Riyad voor duel om Maradona Cup

10.38 uur: Officieel mag hij pas vanaf 1 januari voor FC Barcelona voetballen, maar Dani Alves maakt wel deel uit van de selectie van de Catalaanse club voor het duel met Boca Juniors om de Maradona Cup. De 38-jarige Braziliaan keerde vorige maand terug bij Barcelona. De vleugelverdediger mag na de jaarwisseling officiële wedstrijden gaan spelen voor de club waarmee hij tussen 2008 en 2016 tal van prijzen veroverde.

Trainer Xavi heeft Alves opgenomen in een selectie van 28 spelers voor het vriendschappelijke duel met Boca Juniors. De Spaanse en Argentijnse clubs treffen elkaar dinsdag in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Barcelona en Boca Juniors spelen om de Maradona Cup, als eerbetoon aan de vorig jaar overleden Diego Maradona. Het Argentijnse voetbalicoon kwam voor beide clubs uit.

Memphis Depay stapte maandag niet op het vliegtuig naar Saudi-Arabië. De spits van Barcelona en Oranje is geblesseerd. Frenkie de Jong, Luuk de Jong en Sergiño Dest maken wel deel uit van de selectie. Zonder Depay verspeelde Barcelona zondag in de Spaanse competitie punten bij Osasuna (2-2).

Oud-Ajacied Vermaelen weg bij Japanse club

10.36 uur: De Belgische voetballer Thomas Vermaelen gaat Japan verlaten. Het aflopende contract van de 36-jarige Belg bij Vissel Kobe wordt niet verlengd. Vermaelen, oud-speler van Ajax, RKC Waalwijk, Arsenal, FC Barcelona en AS Roma, voetbalt sinds 2019 in Japan.

Het is niet bekend waar de toekomst van Vermaelen ligt. Volgens Belgische media overweegt de 85-voudig international van de ’Rode Duivels’ terug te keren naar eigen land. Anderlecht zou interesse hebben om Vermaelen toe te voegen aan de selectie van trainer Vincent Kompany. Bij Anderlecht spelen onder anderen de Nederlanders Wesley Hoedt en Joshua Zirkzee.

Tennisster Raducanu genomineerd als Britse sportpersoonlijkheid

10.15 uur: Tennisster Emma Raducanu behoort tot de zes kandidaten om te worden gekozen tot sportpersoonlijkheid van het jaar in Groot-Brittannië. De 19-jarige Britse, geboren in Canada, zorgde in september voor een daverende verrassing door als qualifier de US Open te winnen.

Raducanu begon als nummer 150 van de wereld aan het grandslamtoernooi in New York. Ze won tien partijen op rij en werd de eerste Britse grandslamwinnares in 44 jaar. Virginia Wade was de laatste in 1977 op Wimbledon. Raducanu schoot op de mondiale ranglijst omhoog naar de negentiende plek.

De Britten maken op hun sportgala geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, zoals in Nederland wel gebeurt. Zij kiezen een sportpersoonlijkheid van het jaar. Naast Raducanu zijn schoonspringer Tom Daley, bokser Tyson Fury, zwemmer Adam Peaty, voetballer Raheem Sterling en paralympisch wielrenster Sarah Storey genomineerd.

Max Verstappen behoort tot de zes genomineerden voor de prijs voor de mondiale ster van het jaar. De organiserende BBC maakte de namen van die kandidaten vorige week al bekend. Het Britse sportgala vindt zondag plaats

Raceteam Van Amersfoort gaat ook Formule 2 in

10.13 uur: Het raceteam van Frits van Amersfoort gaat ook de Formule 2 in. Eerder werd al bekend dat de Nederlandse renstal volgend jaar toetreedt tot de Formule 3, maar Van Amersfoort Racing gaat nu ook de Formule 2 in.

„We zijn begonnen in de Formule 4 en nu dekken we de hele weg richting de Formule 1 af”, aldus Van Amersfoort, die Max Verstappen in 2014 op 16-jarige leeftijd liet debuteren in de Formule 3. „Dat past perfect bij onze filosofie om jonge, talentvolle coureurs te helpen op weg naar de hoogste regionen van de motorsport.”

Verstappen maakte zeven jaar geleden in de bolide van Van Amersfoort Racing zoveel indruk dat Red Bull hem naar de Formule 1 haalde. De Nederlander pakte zondag in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel. Van Amersfoort was daarbij aanwezig. De Noord-Hollander, al 45 jaar eigenaar van het raceteam, vloog naar het emiraat voor de komende testdagen in de Formule 2 op het Yas Marina Circuit.

Peter van Erp krijgt de leiding over het Formule 2-team. Het is nog niet bekend wie de coureurs worden. Volgend jaar zijn de races in de Formule 2 en 3 op heel wat circuits in hetzelfde weekeinde als de Formule 1.

Basketballer Durant zet record neer met 51 punten in NBA

10.08 uur: De Amerikaanse basketballer Kevin Durant heeft Brooklyn Nets met maar liefst 51 punten naar een overwinning op Detroit Pistons geleid. Durant maakte in Detroit bijna de helft van de productie van zijn ploeg: 116-104. Met 51 punten zette de 33-jarige Amerikaan een record neer in dit NBA-seizoen.

De topscorer van de Amerikaanse competitie overtrof de prestatie van Stephen Curry, die vorige maand al eens 50 punten in één wedstrijd maakte voor Golden State Warriors. „We moesten het zonder James Harden en Paul Millsap doen, dus ik wist dat ik wat meer moest gaan scoren”, zei Durant. „Ik ben gewoon blijven schieten.” In alle kwarten maakte hij minimaal 10 punten. Durant gooide vijf driepunters en benutte veertien van zijn vijftien vrije worpen.

Het is de zevende keer in de carrière van Durant dat hij 50 punten of meer maakte in de NBA. Brooklyn Nets schreef in Detroit de negentiende overwinning van het seizoen bij. Daar staan acht nederlagen tegenover. De club uit New York voert de ranglijst in het oosten aan.

Milwaukee Bucks klom naar de tweede plaats door New York Knicks met 112-97 te verslaan, de achttiende zege dit jaar. Giannis Antetokounmpo maakte een zogeheten triple-double voor de NBA-kampioen: 20 punten, 11 assists en 10 rebounds. LeBron James leidde Los Angeles Lakers met een triple-double (30 punten, 11 rebounds, 10 assists) naar een zege op Orlando Magic: 106-94. De Lakers staan zesde in het westen.